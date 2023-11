Maximumtarieven stadswarmte blijven hetzelfde ondanks kritiek

Gebruikers van warmtenetten hoeven voorlopig niet meer bang te zijn voor hogere tarieven dit jaar. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had eind vorig jaar al de maximumtarieven bekendgemaakt voor deze energievorm in 2023, maar branchevereniging Energie-Nederland diende daar bezwaar tegen in. Dat bezwaar heeft de ACM nu afgewezen. Energie-Nederland zou nog vervolgstappen kunnen ondernemen en zegt later met een reactie te komen.