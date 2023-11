Politie neemt in zuiden honderden kilo’s vuurwerk in beslag

De politie heeft bij invallen in woningen in Fijnaart en Stein vele honderden kilo’s deels professioneel vuurwerk in beslag genomen. Donderdagmiddag nam de politie in een woning in het Brabantse dorp Fijnaart 246 kilo vuurwerk in beslag. Eerder haalde de politie in het Limburgse Stein al ruim 300 kilo professioneel vuurwerk uit een woning. Bij die inval werd een verdachte aangehouden. Beide vondsten zijn vrijdag bekendgemaakt.