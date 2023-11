Utrechtse Statenfracties verbaasd over nieuwe vergunningen stallen

De Utrechtse Statenfracties van Volt en Partij voor de Dieren (PvdD) hebben het college van Gedupeerde Staten vragen gesteld over meerdere vergunningen die zouden zijn afgegeven voor het bouwen en bijbouwen van stallen in de provincie. De twee fracties stellen dat het „zeer opmerkelijk” is dat dit soort vergunningen worden verleend, omdat Utrecht en de andere provincies met hun plannen voor het landelijk gebied juist inzetten op het verminderen van de stikstofdepositie en natuurherstel.