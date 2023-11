In de Italiaanse regio Toscane zijn vijf mensen omgekomen bij overstromingen die ontstonden toen storm Ciarán donderdag over Europa trok. Eerder was er nog sprake van drie dodelijke slachtoffers in Italië. Ziekenhuizen in Toscane liepen onder door de zware regenval en zo’n 40.000 mensen zaten vrijdagochtend nog zonder stroom, schrijven lokale media.