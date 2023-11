Verhuurder van opslagruimtes Shurgard heeft de omzet in Nederland zien stijgen in de eerste negen maanden van het jaar. Het in Luxemburg gevestigde bedrijf profiteerde in Nederland van tariefsverhogingen en een hogere bezettingsgraad van zijn opslagruimtes. Mede dankzij de groei in Nederland wist het bedrijf de totale omzet op te voeren. De winstmarge verbeterde ook dankzij kostenverlagingen.