Storm Ciarán heeft ook in het noorden van Italië tot een dodelijk slachtoffer en veel schade geleid. Vooral de hevige regenval veroorzaakt er problemen. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat in Prato, op enkele kilometers van Florence, een 85-jarige man in zijn huis is verdronken omdat hij vermoedelijk niet op tijd kon vluchten voor het stijgende water.