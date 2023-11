Zonder de VOC-mentaliteit van de zeventiende-eeuwse Nederlandse kooplieden had de kerkgeschiedenis van Zuid-Afrika

er heel anders uitgezien. Historicus prof. dr. Rudolph M. Britz dook in oude scheepsjournaals, kerkenraadsstukken en classisverslagen en beschreef de eerste stapjes van de jonge kerk in een „winderig stukje land in Afrika”.