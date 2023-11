Bij autofabriek VDL Nedcar verdwijnen in maart ruim 2000 banen doordat BMW zijn auto’s er niet langer in elkaar laat zetten. Daarmee schrapt moederbedrijf VDL het merendeel van de nog overgebleven banen bij de fabriek in het Limburgse Born. Er blijven ongeveer 450 arbeidsplaatsen over, staat volgens VDL in een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad.