Provincie Zuid-Holland: Rijk vraagt veel en geeft weinig

De provincie Zuid-Holland vindt dat de Rijksoverheid veel vraagt en voorlopig weinig geeft voor de aanpak van het landelijk gebied. Net als de andere provincies diende Zuid-Holland afgelopen zomer een conceptversie in van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarin staat hoe doelen op het gebied van water, natuur en klimaat gehaald moeten worden. Geld om die plannen uit te gaan voeren, is er vooralsnog nauwelijks. En dat leidt tot de nodige frustraties in de provincies.