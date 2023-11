Bisschoppen spreken zich uit tegen geslachtsverandering

De Nederlandse bisschoppen vinden het idee dat geslacht niet aangeboren is en niet onveranderlijk is, onverenigbaar met het christelijk geloof. Daarmee spreekt de Bisschoppenconferentie zich uit tegen geslachtsverandering en tegen het feit dat dit onderwerp volgens hen op scholen wordt onderwezen als een vorm van zelfbeschikking. De bisschoppen blijven ook tegen abortus, euthanasie en hulp bij zelfdoding. Dat schrijven zij donderdag in een open brief die ze publiceren met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer.