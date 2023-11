Rusland zegt donderdag negen Oekraïense drones uit de lucht te hebben geschoten in de buurt van de kerncentrale van Zaporizja in het door de Russen bezette deel van Oekraïne. Volgens de Russen hadden de Oekraïners daarmee een nucleaire ramp kunnen veroorzaken. Oekraïne heeft in het verleden juist vaak Rusland beschuldigd van aanvallen op de centrale.