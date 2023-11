Starbucks stijgt op hoger Wall Street, Moderna zakt na cijfers

Starbucks behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse koffieketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het bedrijf deed onder meer goede zaken op zijn Amerikaanse thuismarkt. Ook in China, de op een na grootste markt van Starbucks, steeg de omzet en nam het klantenbezoek toe. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van ruim 9 procent.