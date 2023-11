VNO-NCW Zeeland maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de provincie over weg, water en spoor door de grote onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur die voor de komende tien jaar op het programma staan. De ondernemerskoepel verwijst naar de Vlaketunnel in de A58 die nu in beide richtingen dicht is voor renovatie. Daardoor zijn er grote vertragingen op de omleidingsroutes.