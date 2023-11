VN ziet tekort voor klimaatadaptatie armere landen omhoogschieten

Ontwikkelingslanden hebben steeds meer geld nodig om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, maar de financiering daarvoor schiet in toenemende mate tekort. Volgens een donderdag verschenen rapport van het VN-milieuprogramma (UNEP) is het financiële gat op het gebied van klimaatadaptatie groter dan ooit. De organisatie spoort landen aan tot meer actie op de aankomende klimaattop, die vanaf 30 november in Dubai wordt gehouden.