Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verdubbelt de investeringsplannen voor de komende tien jaar. De landelijke netbeheerder verwacht op zevenhonderd plekken in Nederland de netten uit te breiden of te versterken, dat is een verdubbeling van het aantal projecten ten opzichte van twee jaar geleden. De opschaling is nodig door de snelgroeiende vraag naar extra netcapaciteit.