KLM schrapt donderdag vanaf het begin van de middag alle aankomende en vertrekkende vluchten vanwege de storm Ciarán die dan over het land raast. De luchtvaartmaatschappij heeft dat besluit genomen omdat „de verwachte windkracht 9 in combinatie met windstoten van 95 tot 110 kilometer per uur tot onveilige situaties kunnen leiden op het platform”.