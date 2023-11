In het kustgebied van ons land geldt donderdag vanaf 11.00 uur code oranje, meldt het KNMI. Het weerinstituut waarschuwt voor zeer zware windstoten vanwege storm Ciarán in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en het Waddengebied. In de rest van Nederland is code geel van kracht, op de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel na waar geen weerwaarschuwing geldt.