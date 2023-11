De rechtbank in Den Bosch buigt zich vanaf donderdag over de veiligheid op industrieterrein Chemelot bij Geleen. Vier bedrijven en Chemelot zelf moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor enkele zware incidenten de afgelopen jaren. Bekeken wordt of de nalatigheden strafbaar zijn en welke eventuele boete daar passend voor is. En wie eigenlijk aansprakelijk is, het betreffende bedrijf of Chemelot.