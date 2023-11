Rapport: veel burgers haken af door onbetrouwbare overheid

De overheid heeft de afgelopen jaren steken laten vallen en daardoor haken veel burgers af. Dat is één van de conclusies van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de democratische rechtsorde, oftewel hoe de overheid omgaat met burgers en burgers met elkaar. „Het is niet te laat, maar we kunnen zo niet doorgaan”, schrijven de onderzoekers. Ze raden de overheid en politiek aan om burgers meer te betrekken bij besluiten, hen beter te helpen bij problemen en hen niet hard te straffen als ze een foutje maken.