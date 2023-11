Harbers: natuurkracht geen bedreiging, maar sleutel tot oplossing

De kracht van de natuur is volgens Mark Harbers niet zozeer een bedreiging, maar „een sleutel tot de oplossing” voor de problemen met water in Nederland. Dat zei de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat in de Watermanlezing, die jaarlijks plaatsvindt als eerbetoon aan ingenieur Ronald Waterman. Het voormalige Zuid-Hollandse Statenlid is internationaal deskundige op het gebied van waterbouwkunde, milieu en civiele techniek.