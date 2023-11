Onderzoek: coronasterfte hoger in verpleeghuis dat laag scoort

In verpleeghuizen die lager worden gewaardeerd door bewoners en hun naasten, zijn tijdens de coronapandemie meer bewoners overleden dan in verpleeghuizen met tevreden bewoners. Dat is een van de verbanden die onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn tegengekomen toen ze op zoek gingen naar factoren die de sterfte hebben beïnvloed. Ook de inhuur van veel extern personeel en het ziekteverzuim onder personeel lijken van invloed: instellingen met meer externe krachten hadden een hogere oversterfte.