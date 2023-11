De gemeente Zwolle heeft een adviesbureau in de arm genomen om de „toekomstbestendigheid” van het Herman Brood Museum in de stad te onderzoeken, staat in een beleidsrapportage. Intussen geeft ze het museum een eenmalige subsidie van 70.000 euro extra om gemakkelijker op de been te blijven. Dat is bovenop haar jaarlijkse bijdrage van 30.000 euro.