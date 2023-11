Energie-Nederland is tevreden over de plannen van netbeheerders om miljarden te investeren in het energienet. Tot en met 2026 wordt volgens Netbeheer Nederland jaarlijks voor een recordbedrag van ruim 8 miljard euro geïnvesteerd om te helpen bij de energietransitie. Ook willen de netbeheerders zorgen voor snellere uitbreiding, waaronder bij procedures voor vergunningen.