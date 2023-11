De inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zij noemen de situatie „uiterst kritisch” en roepen alle bestuurslagen, van gemeenten tot het Rijk, in een brief op het COA te helpen voor betere opvang te zorgen.