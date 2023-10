In het dagelijks leven is nog niet te merken dat de hoge prijzen zijn gedaald, zeggen twee economen over de eerste raming van de inflatiecijfers van deze maand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen in bijvoorbeeld supermarkten stijgen nog steeds volgens kenners van ABN AMRO en Rabobank, maar wel minder hard dan afgelopen maanden.