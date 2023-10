Zuid-Holland trekt lessen uit flop veerdienst Maassluis-Rozenburg

De provincie Zuid-Holland heeft lessen getrokken uit alle perikelen rond de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (water) schetst in een rapport van zo’n dertig pagina’s hoe een herhaling hiervan voorkomen kan worden. „Laten we met zijn allen lering trekken uit de gebeurtenissen rondom het veer Maassluis-Rozenburg, zodat we situaties als deze in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen en we beter gesteld staan mochten ze zich toch voordoen”, schrijft Baljeu aan Provinciale Staten.