De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 56-jarige Rus Dmitri K. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, voor het ontwijken van de EU-sancties tegen Rusland. K. stuurde in 2022 stelselmatig spullen naar Rusland die het Russische leger kon gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. Het ging daarbij onder meer om drones en microchips. De rechtbank legde het bedrijf van K. een boete van 200.000 euro op.