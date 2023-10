Oogkliniek Stolmed moet wegens onterechte declaraties en fouten in de administratie een boete van 420.000 euro betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had de kliniek met vestigingen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Goes al eind 2020 gewaarschuwd, maar de kliniek bleef de fout ingaan. „Bij nacontrole bleek de aanwijzing niet afdoende te zijn opgevolgd”, laat de autoriteit weten.