Resultaten DSM-Firmenich en inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag uit naar de kwartaalresultaten van DSM-Firmenich. Het speciaalchemiebedrijf blijft last houden van een zwakke markt voor vitamines. De prijzen daarvoor liggen erg laag, en dat drukt de winst van het Nederlands- Zwitserse fusiebedrijf. Vooral de divisie die ingrediënten maakt voor diervoeder heeft last van de lage vitamineprijzen, die het gevolg zijn van een te groot aanbod en klanten die veel voorraden opmaken. Het concern zag daardoor de omzet en het resultaat dalen en werd ook iets negatiever over het hele jaar.