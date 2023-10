Japanse centrale bank handhaaft negatieve rente

De Bank of Japan heeft het belangrijkste rentetarief onveranderd gelaten op min 0,1 procent. De Japanse centrale bank blijft daarmee de enige grote centrale bank ter wereld die hardnekkig vasthoudt aan negatieve rentetarieven. De centrale bank probeert daarmee de economie te stimuleren en de inflatie in het land juist aan te wakkeren. De centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de rentetarieven al flink verhoogd om de inflatie te bestrijden.