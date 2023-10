BBB kijkt naar rechts voor wonen, wil meer luisteren naar beleggers

De BBB zoekt nadrukkelijk toenadering tot rechtse partijen zoals de VVD als het gaat om wonen, blijkt tijdens een verkiezingsdebat over dat onderwerp. Volgens BBB-voorvrouw Caroline van der Plas moet de politiek beter luisteren naar beleggers, die de afgelopen tijd klagen dat de Nederlandse woningmarkt niet meer aantrekkelijk is om in te investeren. „Beleggers willen zich ook gehoord en gezien voelen”. Zij weten volgens haar goed wat er speelt op de woningmarkt en wat mogelijke oplossingen zijn.