Commando Sil A. (44) krijgt geen nieuwe rechters in zijn strafzaak waarin hij terechtstaat voor drugssmokkel en de handel in wapens. De elitemilitair en zijn advocaat vonden de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem vooringenomen, maar de wrakingskamer ziet daar geen aanwijzingen voor. Het wrakingsverzoek is afgewezen.