Tijdelijke crisisnoodopvang voor 250 asielzoekers in Voerendaal

In de Limburgse gemeente Voerendaal kunnen vanaf 8 januari volgend jaar 250 asielzoekers terecht in een tijdelijke crisisnoodopvang. Dat gebeurt op verzoek van het Rijk en onder regie van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg, maakte de gemeente maandag bekend. De opvang op het terrein aan de Bergseweg in dorpskern Ubachsberg geldt voor de duur van maximaal anderhalf jaar. Deze week worden omwonenden over de komst van de asielzoekers geïnformeerd.