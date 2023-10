Het onderzoek in de zaak die draait om het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Limburgse Gino is nog niet afgerond, waardoor ook de volgende zitting niet-inhoudelijk zal zijn. Dit schetste het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Maastricht bij de zesde zitting in de zaak tegen verdachte Donny M. Zo vindt er nog aanvullend forensisch onderzoek plaats.