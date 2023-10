Studie: bedrijven kunnen CO2-uitstoot fors verlagen in energiehub

Bedrijventerreinen kunnen de overstap van fossiele energie naar elektriciteit beter maken als bedrijven samenwerken in een energiehub, concludeert ingenieursbureau Royal HaskoningDHV na onderzoek. In zo’n energiehub kunnen ondernemers collectief een energieaansluiting nemen en hun energievraag- en aanbod op elkaar afstemmen. Meer dan 350 bedrijventerreinen in Nederland kunnen met zo’n hub mogelijk hun CO2-uitstoot fors omlaag brengen. Ondernemingen kunnen hun eigen verduurzamingsdoelen zo beter halen, zeggen de onderzoekers.