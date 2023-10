Mobiliteitsalliantie: vervoer in Nederland moet betaalbaar blijven

Met een flink pakket maatregelen moet de politiek zich inzetten voor het bereikbaar houden van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie in Nederland. Ook is actie nodig om vervoer betaalbaar te houden. Met die oproep komen vervoersbedrijven verenigd in de Mobiliteitsalliantie in een door hen opgesteld Deltaplan 2035. De prijzen voor vervoer zijn volgens de alliantie de laatste drie jaar harder gestegen dan de prijzen in het algemeen en de vervoersbedrijven willen voorkomen dat mensen straks „buiten de boot vallen doordat ze hun reis niet kunnen betalen”.