Mantelzorgers balen van papierwerk en loketten

Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met papierwerk en loketten aflopen voor bijvoorbeeld het regelen van mantelzorgwaardering (bijvoorbeeld een financiële bijdrage) of zorgverlof. Vier op de tien mantelzorgers heeft ook nog moeite met al die bijkomende zaken. Dat zegt althans Mantelzorg NL, de landelijke belangenvereniging voor mensen die regelmatig voor een hulpbehoevende naaste zorgen. „Deze regelkolder moet stoppen”, aldus de club in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november.