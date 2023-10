Ook het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft alle contact verloren met de teams in Gaza sinds vrijdagavond de meeste telefoon- en internetdiensten uitvielen in het gebied, meldt directeur Cindy McCain. „De stilte is oorverdovend”, zegt ze. „Ik ben extreem bezorgd over de veiligheid van de humanitaire hulpverleners en burgers.”