Vrijwilligers met beperking oefenen in Utrecht voor verkiezingen

Zo’n veertig mensen met een licht verstandelijke beperking die in november als vrijwilliger gaan helpen op de stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen, oefenen vrijdag in het provinciehuis in Utrecht. Dit jaar zijn er ruim driehonderd van deze vrijwilligers, die helpen in zeker tweehonderd gemeenten, meldt de organiserende stichting Prokkel. Vorig jaar ging het om 250 vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking.