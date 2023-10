Het provinciebestuur van Zuid-Holland wil de koers wijzigen om te voorkomen dat de toch al beperkte ruimte nog schaarser wordt. De tijd dat alles kan is voorbij, aldus het college van Gedeputeerde Staten. „We hebben niet zomaar overal ruimte voor. We zullen onze schaarse oppervlakte beter beschermen”, staat in een toelichting op het ruimtelijk voorstel dat het college op verzoek van de Rijksoverheid heeft gemaakt.