Pilotenbond verliest zaak over inzet vlieginstructeurs Transavia

Pilotenvakbond VNV heeft ongelijk gekregen in een rechtszaak tegen Transavia over de inhuur van externe vlieginstructeurs. De bond wilde via een kort geding voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij instructeurs van buiten het bedrijf zou inzetten om piloten op te leiden voor het besturen van nieuwe vliegtuigen. Maar de rechtbank van Noord-Holland wijst erop dat Transavia de komende tijd ook vaker van de diensten van eigen instructeurs gebruikmaakt.