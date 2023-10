Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft „goede hoop” dat de studierente voor de zogenoemde pechgeneratie in het voordeel van de studenten zal uitvallen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in de nacht van donderdag op vrijdag voor een voorstel waarin het belastingvoordeel voor expats wordt versoberd. Van dat geld zou de studierente voor de pechgeneratie omlaag moeten.