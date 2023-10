Autobouwer General Motors (GM) stuurt voorlopig geen zelfrijdende taxi’s meer de straat op. Deze week werd de vergunning voor de ’robotaxi’s’ in Californië opgeschort. Het Department of Motor Vehicles in Californië trok de vergunning in, omdat GM Cruise videobeelden zou hebben achtergehouden van een ongeluk waarbij een voetganger in San Francisco werd aangereden.