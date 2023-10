De KLM pleit voor een duidelijk en stabiel overheidsbeleid met betrekking tot de luchtvaartsector. Dat zei topvrouw Marjan Rintel in een toelichting op de kwartaalcijfers van de luchtvaartmaatschappij. Rintel reageerde daarmee op de onzekerheid over de toekomst van luchthaven Schiphol en de Nederlandse luchtvaart in het algemeen.