Air France-KLM heeft deze zomer zijn beste kwartaal ooit beleefd. Aan de periode van juli tot en met september houdt het luchtvaartconcern een operationele winst over van 1,3 miljard euro, wat een verbetering is van het record van zes jaar geleden. De winst steeg in het derde kwartaal met bijna een derde vergeleken met vorig jaar.