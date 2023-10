De belastingvoordelen en andere regelingen die gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren, moeten voor 2030 zijn afgeschaft. Dat vindt althans GroenLinks-PvdA. De partijen dienen hiervoor een wetsvoorstel in. Het is onzeker of dit voorstel een meerderheid krijgt. Het kabinet betwijfelt bovendien of het mogelijk is alle fossiele subsidies in zo’n korte tijd af te schaffen.