Vijf jaar cel voor aanslag met zwaar vuurwerk in Hengelo

Een 26-jarige man uit Hengelo (Overijssel) is veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens een aanslag met zwaar vuurwerk op een vrouw in haar woning in Hengelo. Twee minderjarige jongens (nu 18 en 17 jaar) die daarbij waren betrokken, hebben jeugd-tbs en anderhalf celstraf opgelegd gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank in Almelo maakte de straffen donderdag bekend. De rechters achten de drie schuldig aan poging tot doodslag. De straf voor de oudste verdachte viel een half jaar langer uit dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden had geëist.