De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land verder verhoogd om de torenhoge inflatie in het land aan te pakken. De rente werd met 5 procentpunt opgeschroefd tot 35 procent. De rentestap, de vijfde op rij, was conform de verwachting van economen. In september ging de rente ook al met 5 procentpunt omhoog.