Een op de drie ggz-instellingen in het rood door hoge kosten

Ruim een op de drie organisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft vorig jaar verlies gedraaid. Volgens coöperatie Intrakoop, die de financiën van de sector jaarlijks monitort, is 35 procent in het rood beland, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook de resultaten van organisaties die nog wel financieel gezond zijn, daalden. De onderzoekers wijten dat aan een mix van factoren die de kosten voor instellingen sterk opdrijven.