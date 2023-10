Theo Heyliger, jarenlang één van de populairste politici op Sint-Maarten die tot een gevangenisstraf van vijf jaar is veroordeeld, betaalt het Openbaar Ministerie 5 miljoen dollar. Het gaat om een schikking in de ontnemingszaak-Larimar, een groot corruptieonderzoek op het eiland dat in 2017 is gestart.